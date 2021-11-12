Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Kasım 2021

SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Ağrı/11.00-17.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatına katılacak. "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına iştirak edecek Soylu, AFAD Mobil uygulamasının tanıtımı ile Düzce depremi anma etkinliğinde yer alacak.

(Tekirdağ/10.00/Düzce/15.30/18.57)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 8'inci AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne katılacak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı'na ziyarette bulunacak.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/15.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye Hububat Kongresi 2021"e katılacak.

(Antalya/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri olan İstanbul Edirnekapı Şehitliği ve Ulus TRT yerleşkesi bayrak direklerinin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30/12.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" toplantısına katılacak.

(Burdur/09.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imza töreni ile Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katılacak.

(İstanbul/19.00/20.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)