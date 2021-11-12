Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Kasım 2021
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.
SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ağrı'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.
(Ağrı/11.00-17.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MODEX 2021 tatbikatına katılacak. "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına iştirak edecek Soylu, AFAD Mobil uygulamasının tanıtımı ile Düzce depremi anma etkinliğinde yer alacak.
(Tekirdağ/10.00/Düzce/15.30/18.57)
3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek 8'inci AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'ne katılacak, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası SAHA Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Hibrit Fuarı'na ziyarette bulunacak.
(Kocaeli/10.00/İstanbul/15.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye Hububat Kongresi 2021"e katılacak.
(Antalya/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en uzun bayrak direkleri olan İstanbul Edirnekapı Şehitliği ve Ulus TRT yerleşkesi bayrak direklerinin açılış törenine katılacak.
(İstanbul/10.30/12.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
2- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler" toplantısına katılacak.
(Burdur/09.15)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imza töreni ile Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katılacak.
(İstanbul/19.00/20.00)
2- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, "Yaratıcı Kültür Endüstrileri ve Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" düzenlenecek.
(İstanbul/14.00)