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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Mayıs 2021

İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

Güncel 12.05.2021, 08:58
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Mayıs 2021

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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