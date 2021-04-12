Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2021
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.
(Ankara/10.00/12.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.
(Samsun/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.