Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Nisan 2021

SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap'ın Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

(Samsun/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.