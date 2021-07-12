Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Temmuz 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaya Termal Otel'de Uzlaştırma Ödül Töreni, Uzlaştırma Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı ve atölye çalışmasına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(İzmir/09.30/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tunceli ve Pertek'te esnafı ziyaret edecek.

(Tunceli/12.15/14.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM'in Varış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistikleri ve inşaat maliyet endeksi ile haziran ayı konut satışı verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.