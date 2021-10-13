Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Ekim 2021
TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına, Seyit Ali Onbaşı Anaokuluna ve Alpaslan Ortaokuluna ziyarette bulunacak, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ağrı/10.00-14.15)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.
(Ankara/13.00)
4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.
(Mardin/16.30/17.00)
5- TBMM'den
- İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı yapılacak.
- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/10.30/14.00/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara/11.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.
(İstanbul/10.00)
4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.