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Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

Güncel 09.08.2021, 09:06
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #Afganistan #taliban
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