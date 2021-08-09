Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
Güncel 09.08.2021, 09:06
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye Bilimler Akademisi World Conference on Energy Science and Technology Programı"na video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının temmuz ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
2- Tunus'taki darbe girişiminin ardından gelişmeler izleniyor.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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