Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Bakanlığa bağlı kuruluşları ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret edecek.

(Konya/11.00-17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katılacak, millet bahçesini, belediyeyi, AK Parti İlçe Başkanlığını, kaymakamlığı ziyaret edecek, TOKİ Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemede bulunacak.

(Ankara/11.00-14.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkisinde "İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak, programın ardından gazetecilerle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/12.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yeni yapılan camilerin toplu açılış törenine katılacak.

(Antalya/13.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.