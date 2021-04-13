Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Nisan 2021
Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo Türkiye'de. Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
Güncel 13.04.2021, 09:06
SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, çalışma ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.
(Ankara)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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