Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Eylül 2021

SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.