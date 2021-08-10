Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.
SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi açılışına, turizmcilerle koordinasyon toplantısına, Troya Müzesi'nde "İkona Takdim Töreni"ne katılacak.
- Bakan Ersoy, Hasan Can Kültür Merkezi açılışına, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi Ödül Takdimi ve Aeneas Rotası Tanıtımı'na iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.
(Çanakkale/10.00-15.00/Balıkesir/17.15-21.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Zara ve İmranlı ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.
(Sivas/13.30-17.25)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.