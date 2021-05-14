Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Mayıs 2021
İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
Güncel 14.05.2021, 09:02
SİYASET
1- Siyasi partiler arasında video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.
(Ankara)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek "Emekli Öğretmenler ile Bayramlaşma" programına katılacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kudüs)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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