Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Nisan 2021
TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ile şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/14.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.45)
3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/10.30)
EKONOMİ
1- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.
(Brüksel)
2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
3- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.