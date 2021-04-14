Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Nisan 2021

SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.45)

3- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.30)

EKONOMİ

1- TÜİK, mart ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini, şubat ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerin Dar Katılımlı Konsey Toplantısı ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla düzenlenecek Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın "terör örgütü yöneticiliği", "siyasi ve askeri casusluk" ile "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı FETÖ davasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.