Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Temmuz 2021

SİYASET

1- İstanbul 2 Nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu iş birliği, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla 5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Müsilaj Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak.

- Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmara Denizi'ne, Kalkan ve Levrek Balıkları Bırakılması etkinliği ile Yenikapı Balıkçı Barınağı ve çevresinde müsilaj incelemesine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/15.00/16.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/13.00)

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Otel'de Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/16.00)

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle Gazi Meclis’te 15 Temmuz’un izlerinin yer aldığı alanları ziyaret edecek, Türk Eğitim Sen tarafından Ulus'taki 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında düzenlenecek "2. Maarif Kongresi"ne iştirak edecek.

(TBMM/09.30/Ankara/10.30)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti heyetinin Karadeniz bölgesi ziyaretleri öncesi basın toplantısı yapacak.

(Ordu/09.30)

9- TBMM'den

- Genel Kurulda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) tarımsal ürün endekslerini yayımlamaya başlaması dolayısıyla düzenlenen tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman iş insanları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu açılış törenine iştirak edecek.

(Bartın/15.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

5- TCMB, mayıs ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, haziran ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile 2021 yılı merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamaları açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.