Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Ekim 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde "Fahri Doktora" verilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak Kurum, Bayraklı ilçesi Salhane, Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde TOKİ şantiyelerini ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00-20.00)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılacak.

(İstanbul/17.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanlığında resmi törenle karşılanacak, Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık yapacak.

(Varşova)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışına, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu"na ve 11. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/12.30/15.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni ile OmaFil İplik Fabrikası ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Projelerinin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Tokat/15.30/17.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Kadın Çiftçiler Günü programına ve Dokuz Eylül Üniversitesinin 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/10.30-16.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ümraniye Belediyesini ziyaret edecek, video konferans yöntemi ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Bakanlar Oturumu'na iştirak edecek, Sarıyer Büyük Liman Kılavuzluk İstasyonu'nda Kılavuz Kaptanlar ve Deniz Trafik Operatörleri Yönetim Kurulu üyeleriyle ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/15.00/17.00)

4- Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında, sağlık hizmeti almak üzere yurt dışından gelen hastalara vize kolaylığı sağlanması için "Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

(Ankara/10.30)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- TÜİK, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye ile Hollanda arasında ikili siyasi istişareler yapılacak.

(Ankara)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziosmanpaşa'da Çifte Minare Camisi'nin açılışında cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(İstanbul/12.55)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.