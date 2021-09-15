Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Eylül 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunacak. İki ülkenin adalet bakanlıkları arasında ortak mutabakat imzalanacak.

(Tiflis)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na ve Polis Akademisinde "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.30/13.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak, Şirinler Anaokulu ile Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30/12.00/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Logo Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30)