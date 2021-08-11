banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.

Güncel 11.08.2021, 09:26
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.

(İslamabad)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak

(Erzincan/13.10/15.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

banner53
#Hulusi Akar #pakistan #Gündem
Yorumlar (0)
24
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?