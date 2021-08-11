Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.
SİYASET
1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Hattak ve Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal ile ayrı ayrı görüşecek.
(İslamabad)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çayırlı ve Tercan ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak
(Erzincan/13.10/15.30)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın mensupları ile bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
2- Yunanistan'da birçok noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.