Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Çamlıhemşi, Pazar ve Hemşin ilçe başkanlıklarını ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Hemşin'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/09.30-16.00)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- KİT Komisyonunda, Türkiye Emlak ve Katılım Bankası AŞ ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ'nin hesapları incelenecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/15.30/16.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

2- TÜİK, 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını, kurumda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.