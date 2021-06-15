Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Haziran 2021
AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
(İstanbul/14.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Çamlıhemşi, Pazar ve Hemşin ilçe başkanlıklarını ve belediye başkanlıklarını ziyaret edecek, Hemşin'de esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Rize/09.30-16.00)
3- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Emlak ve Katılım Bankası AŞ ile Türkiye İhracat ve Kredi Bankası AŞ'nin hesapları incelenecek.
(TBMM/12.45/10.45/15.00/15.30/16.30)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Brüksel)
2- TÜİK, 2020 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması ile nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB-ABD Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya gelecek.
(Brüksel)
GÜNCEL
1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, "60 Yaş Üstü Yaşlıların Yaşlılık Algısı ve Kendi Sorunlarına Bakışı" konulu kamuoyu araştırmasının sonuçlarını, kurumda düzenlenecek basın toplantısıyla açıklayacak.
(Ankara/10.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.