Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi için düzenlenecek törene katılacak, 15 Temmuz Derneği 5. Şehit Aileleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Antalya/20.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlıkları arasında yapılacak "Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" imza törenine katılacak.

(İstanbul/13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen 9 projenin toplu açılış törenine katılacak, ardından Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Safranbolu Eski Çarşı'da esnafı ziyaret edecek.

(Karabük/10.00/11.00/12.00/12.30/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, ekim ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edilecek, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tahran)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom ile yapılacak ve Atatürk Kültür Merkezi'nin teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin uluslararası standartlara göre yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşmasının imza törenine ve "Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı"nın tanıtımına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00)