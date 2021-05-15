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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mayıs 2021

İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

Güncel 15.05.2021, 09:05
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Mayıs 2021

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesinin ardından düzenlenen protestolar izleniyor.

(Kudüs)

2- Avrupa'nın birçok şehrinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edilecek.

(Brüksel/Londra/Berlin/Viyana/Amsterdam)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem
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