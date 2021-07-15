Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 15 Temmuz 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz Milli Birlik Günü Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/21.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Giresun/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında Şangay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Vladimir Norov, ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya gelecek, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılacak.

(Taşkent)

GÜNCEL

1- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni, Hafıza 15 Temmuz ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Taksim Camisi'ndeki mevlit programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/12.00/13.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.