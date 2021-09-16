Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Eylül 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek 278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni'ne katılacak.
(Ankara/15.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyadin ilçesi ile Ağrı merkezde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Ağrı/10.15/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TÜBİTAK İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı takip edecek.
(Bursa/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cevizli Mahallesi'ni ziyaret edecek, yıkılan Otogar Köprüsü'ndeki çalışmaları inceleyecek, Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Küçük Sanayi Sitesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Sinop/11.00-14.45)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılacak.
(Brüksel)
2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'na iştirak edecek.
(Hive)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı öncesinde gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Tarım" konulu foruma katılacak.
(Floransa)
4- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
(Ankara/09.30)
2- Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla yargılanmasına Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.