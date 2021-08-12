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Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Güncel 12.08.2021, 09:15
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Erzurum/12.00-16.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak.

(Ankara/11.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem #merkez bankası #faiz
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