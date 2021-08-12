Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Horasan, Pasinler ve Yakutiye ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Erzurum/12.00-16.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantıda, Kamu İşveren Heyeti teklif sunacak.
(Ankara/11.30)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.