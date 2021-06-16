Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Haziran 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.30)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- KİT Komisyonu'nda TOKİ Başkanlığı, Vakıf İnşaat ve Restorasyon A.Ş. ile Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/10.30/14.00/14.30/16.00/17.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Mardin-Midyat Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Midyat Kuyumcular Çarşısı esnafıyla bir araya gelecek.

(Mardin/10.00-18.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18-20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/10.00)

2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden bir araya gelecek.

(Cenevre)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.