Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Kasım 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüşecek, iki Bakan "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00/10.30)

2- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Yılı Sayıştay Raporunun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/10.00/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin "Türkiye Madencilik Sektörü Gelişim Raporu"nun tanıtım toplantısına iştirak edecek. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katılacak.

(Ankara/11.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 5. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül dönemi) iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakanı Necib Mikati tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile görüşecek.

(Beyrut)

2- AB ülkelerinin savunma bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CerModern'de "Mavi Miras Sergisi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00)