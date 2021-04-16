Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2021
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi’nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek, DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışına katılacak.
(Şırnak/11.00/16.40)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(Edirne/14.00/15.00)
3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
(Lefkoşa)
2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla video konferans yöntemiyle "İklim Zirvesi" düzenlenecek.
(Paris)
3- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi’nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.
(İstanbul/13.10)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.