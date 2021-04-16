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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2021

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi’nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

Güncel 16.04.2021, 09:05
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Nisan 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İleri Mahallesi'nde inşaat kazısı sırasında hasar görerek yıkılan Açelya Apartmanı ve çevresinde incelemelerde bulunacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirecek, DSİ 105. Şube Müdürlüğünün açılışına katılacak.

(Şırnak/11.00/16.40)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(Edirne/14.00/15.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayında kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

(Lefkoşa)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılımıyla video konferans yöntemiyle "İklim Zirvesi" düzenlenecek.

(Paris)

3- Myanmar’da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Teşvikiye Camisi’nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(İstanbul/13.10)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Ali Erbaş #hutbe
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