Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 16 Temmuz 2021

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Anemon Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(Trabzon/09.15)

2- TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mekanik Otopark İnşaatı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaretinin ardından, 10 Adet Ultra Hızlı Şarj Özellikli Otobüs ve Şarj Sistemi Projesi Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/10.00-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık. Sınamalar ve Fırsatlar" konulu yüksek düzeyli uluslararası konferansa katılacak.

(Taşkent)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek. Ersoy, Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Belgrad)

3- Güney Afrika'da yaşanan yağma ve şiddet olaylarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Johannesburg)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.