Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Eylül 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Derepazarı, Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/10.00-14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılacak, TOBB ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu "Akıllı KOBİ Platformu" Tanıtım Toplantısı'na video konferansla iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/14.00/17.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

(Floransa)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 dönemine ilişkin "hayat tabloları" istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.