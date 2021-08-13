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Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

Güncel 13.08.2021, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tekirdağ/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, temmuz ayı konut satış, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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