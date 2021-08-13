Türkiye ve dünya gündeminde bugün
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
Güncel 13.08.2021, 09:00
SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.
(Tekirdağ/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- TÜİK, temmuz ayı konut satış, haziran ayı hayvansal üretim istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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