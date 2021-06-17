Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Haziran 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti Karabük İl Başkanlığını ve Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret edecek, Kanuni Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılışı ve Metin Arslan İlkokulu temel atma töreni ile Karabük Üniversitesi'ndeki "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"na katılacak.

(Karabük/10.00-17.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- KİT Komisyonu'nda TC Ziraat Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının 2017 ve 2018 yıllarına ait kesin hesapları incelenecek.

(TBMM/14.00/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Boyabat Belediye Başkanlığını ve Sinop Valiliğini ziyaret edecek, Sinop Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak ve AK Parti Sinop İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sinop/12.00/15.30/16.00/18.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TİGEM Konferans Salonu'nda, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programa katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ile görüşecek, "JETCO Kurucu Metni" imza törenine katılacak.

(Prag)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

- TCMB, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitap edecek.

(Antalya/10.00)

GÜNCEL

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.