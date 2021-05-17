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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mayıs 2021

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

Güncel 17.05.2021, 09:00
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mayıs 2021

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

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#Gündem
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