Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Mayıs 2021
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.
Güncel 17.05.2021, 09:00
EKONOMİ
1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu açıklayacak.
(Ankara/11.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.
(Kudüs)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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