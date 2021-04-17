Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2021
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.
Güncel 17.04.2021, 09:10
SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.
(Ankara/10.40)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.
(Batman/12.30-16.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.
(Londra)
2- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
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