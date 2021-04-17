Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Nisan 2021

SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" programına katılacak.

(Ankara/10.40)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valiliğini ve Hasankeyf Belediyesini ziyaret edecek, Hasankeyf 2 Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak ve kültürel ziyaretler yapacak.

(Batman/12.30-16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip için cenaze töreni düzenlenecek.

(Londra)

2- Myanmar’da askeri darbe sonrası gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)