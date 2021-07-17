Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 17 Temmuz 2021

SİYASET

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulunacak.

(Rize)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler devam edecek.

(Fotoğraflı)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Belediye Başkanlığını, Merkez Balveren Beldesini, Valiliği, esnafı, İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması programına katılacak.

(Şırnak/13.45-19.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Sinop/11.00/13.30/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Mersin'in Aydıncık, Hatay'ın Hassa ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler izleniyor.