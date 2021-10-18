Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Ekim 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü)

3- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını, MHP Silivri İlçe Başkanlığını, Silivri Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi Üzerindeki Kısa Köprü'nün Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.45/12.00/12.30/13.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda başlayacak.

(Cenevre)

2- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.