Türkiye ve dünya gündeminde bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/16.00)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret edecek.

(Kastamonu/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir’de temaslarda bulunacak.

(Cezayir)

2- Afganistan’da güvenlik güçleri ile Taliban arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

GÜNCEL

1- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Kastamonu'nun Bozkurt ile Sinop'un Ayancık ilçelerinde meydana gelen sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.