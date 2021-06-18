Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Haziran 2021
TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Faik Öztrak basın toplantısı yapacak.
(Gaziantep/10.00/15.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Samsun/12.00-17.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına iştirak edecek, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Bursa/10.30-15.30)
3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.
- Muş, daha sonra Polonya'ya geçerek Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüşecek.
(Budapeşte/Varşova)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
5- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yapacak.
- ADF, Liderler Oturumu'nun ardından paralel oturumlarla devam edecek.
(Antalya)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.