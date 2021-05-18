Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Mayıs 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Haftası dolayısıyla çevrim içi olarak düzenlenecek "Pandemi Döneminin Aile Yaşamına Etkisi ve Aile İçi İlişkiler" programına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Suriye açıklarındaki uluslararası kara sularda 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonla ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde açıklama yapacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TUSAŞ (TAI) Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl vadeli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satış ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü ve yapı izin ile 2020 yılı doğum istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, İsrail'in Filistinlilere saldırılarının ardından artan gerilimi görüşmek üzere video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.