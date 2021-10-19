Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Ekim 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenecek "Muhtarlar Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

2 - TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Birleşmiş Milletlerin, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin iki kanun teklifi ele alınacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanının tanıtım törenine iştirak edecek.

(Eskişehir/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrim içi düzenlenecek 7. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi ve Dünya Gıda Günü Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı Binası'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, Hıdırlık Köprüsü Açılış Töreni'ne katılacak, Tokat-Niksar kara yolu şantiyesini gezecek ve basın açıklaması yapacak, ardından Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Sulusokak tarihi alanında esnafı ziyaret edecek.

(Tokat/16.00-21.30)

4- TÜİK, ağustos ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 ay vadeli Hazine bonosu ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Ermenistan'ın Karabağ'daki eylemlerine ilişkin raporu, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ile düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konfederasyon genel merkezinde düzenlenecek "Hak-İş Emek Temalı 2. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni ve sergi açılışına katılacak.

(Ankara/10.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.