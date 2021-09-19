Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Eylül 2021
Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
Güncel 19.09.2021, 08:59
SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılış törenine katılacak.
(Çanakkale/13.15/13.45/14.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.
(Kocaeli/17.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.
(Kocaeli/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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