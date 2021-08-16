Türkiye ve dünya gündeminde bugün

SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.

2- BM Güvenlik Konseyi Afganistan’daki durumu görüşmek üzere acil toplanacak.

(New York)

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.