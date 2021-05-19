Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Mayıs 2021

SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

(11.15/13.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/09.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.