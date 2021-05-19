Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Mayıs 2021
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.
Güncel 19.05.2021, 08:59
SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.
(11.15/13.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı"na video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara/09.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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