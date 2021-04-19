Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Nisan 2021

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılacak, Menemen'de sebze fidesi ve tohumu dağıtımına iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(İzmir/13.15-16.20)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.