Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Nisan 2021
AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/16.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Tarım Sektörü 2021 Yılı Projeleri Lansmanı'na katılacak, Menemen'de sebze fidesi ve tohumu dağıtımına iştirak edecek, bazı ziyaretlerde bulunacak.
(İzmir/13.15-16.20)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 7. Kesim Habibler-Hasdal şantiyesinde incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihracını yapacak.
(Ankara)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB ülkelerinin dışişleri bakanları, ağırlıklı olarak Rusya konusunu görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.
(Brüksel)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.