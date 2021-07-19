Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Temmuz 2021

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Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
Güncel 19.07.2021, 09:10
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.
(Lefkoşa/16.00/20.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gidecek.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.
(Ankara/14.00)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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