Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Lefkoşa/16.00/20.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gidecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.