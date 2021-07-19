banner39

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Temmuz 2021

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

Güncel 19.07.2021, 09:10
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 19 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap edecek, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

(Lefkoşa/16.00/20.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere KKTC'ye gidecek.

(Ankara/13.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 Temmuz 2021 tarihli Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

banner53
#Gündem #19 Temmuz #Erdoğan #Ersin Tatar
Yorumlar (0)
26
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?