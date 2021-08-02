Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Ağustos 2021

SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kepezbeleni, Güzelbağ, Bayır ve Takanlar mahallelerinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulunacak.

(Antalya/10.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Muğla/11.00)

EKONOMİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri"nin ilk oturumuna başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.