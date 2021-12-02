Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Aralık 2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak
(Ankara/11.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.
(Bartın/11.00-13.45)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.
(Stockholm)
GÜNCEL
1- 20. Milli Eğitim Şurası, özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile devam edecek.
(Ankara)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.