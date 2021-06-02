Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Haziran 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Yeni Azerbaycan Partisi arasında gerçekleştirilecek İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.45)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

- Adalet Komisyonunda, Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

- KİT Komisyonunda, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent Anonim Şirketi'nin hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/14.00/14.30/15.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk-Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Ankara/11.15)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.