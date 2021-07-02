Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 2 Temmuz 2021

SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/10.30/12.00/14.00/14.30)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulunacak.

(Diyarbakır)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış törenine katılacak.

(Bolu/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRASAŞ Sakarya Fabrikası'nda Milli Elektrikli Tren Lansmanı'na katılacak.

(Sakarya/15.00)

4- TÜİK, 2020 yılı devlet destekli tarım sigortaları verilerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan-haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile nisan ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.