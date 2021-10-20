Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Ekim 2021

SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile görüşecek. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve imza törenine katılacak.

(Tahran)

2- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.30/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni, Akçaabat Şinik OSB Toplu Fabrika Açılışı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2021 Yılı Projeleri'nin imza törenine katılacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Trabzon/10.00-17.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Havza-Vezirköprü Kara Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yapacak, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaretinin ardından esnafla buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bafra Otogar Kavşağı açılışına katılacak, Çarşamba-Ayvacık Kara Yolu Şantiyesi'ni gezecek.

(Samsun/10.00/11.30/12.00/13.00/16.00/19.00)

3- TÜİK, eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda devam edecek.

(Cenevre)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.