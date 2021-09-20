Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Eylül 2021

SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bursa/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00/12.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.