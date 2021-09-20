Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Eylül 2021
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.
(Bursa/10.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.