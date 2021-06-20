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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Haziran 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Forumun son gününde gençlere yönelik etkinlikler yapılacak.

Güncel 20.06.2021, 09:33
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Haziran 2021

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

- Forumun son gününde gençlere yönelik etkinlikler yapılacak.

(Antalya/10.00/10.30)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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#Gündem
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