Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 20 Kasım 2021

SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 22. Ulusal Çocuk Forumu Kapanış Toplantısı'na katılacak. Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na iştirak edip Valiliği, MHP Karabük İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/Karabük/14.00-21.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Meydanı'ndaki mitinge katılacak.

(Denizli/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vizyoner Genç KÖK Programı'nın Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

GÜNCEL

1- Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde yürütülecek çalışmalar takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.